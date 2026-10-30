28 अक्टूबर को हैदराबाद में 20 साल के एक NEET अभ्यर्थी का शव उसके घर पर मिला। सूत्रों के अनुसार, लंबे समय तक कोचिंग लेने के बावजूद मेडिकल प्रवेश परीक्षा में रैंक न ला पाने के कारण वह पिछले दो महीनों से मानसिक तनाव में था।

नई दिल्ली: 28 अक्टूबर को हैदराबाद में 20 साल के एक NEET अभ्यर्थी का शव उसके घर पर मिला। सूत्रों के अनुसार, लंबे समय तक कोचिंग लेने के बावजूद मेडिकल प्रवेश परीक्षा में रैंक न ला पाने के कारण वह पिछले दो महीनों से मानसिक तनाव में था।

मृतक की पहचान मोहम्मद रियान के रूप में हुई है, जो हैदराबाद के याकूतपुरा इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। उसने इस साल जून में NEET की परीक्षा दी थी। बुधवार दोपहर को रियान के माता-पिता अपने रिश्तेदारों से मिलने अस्पताल गए थे, जो बीमार होने के कारण वहां भर्ती थे। जब वे दोपहर करीब 2:30 बजे घर लौटे और अपने बेटे को देखने गए, तो पाया कि उसका बेडरूम अंदर से बंद था।

कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो परिवार वालों ने ताला तोड़ दिया और कमरे के अंदर गए। उन्होंने रियान को ढूंढा और पाया कि वह बाथरूम में लोहे के वेंटिलेटर से लटका हुआ था। उसके पिता, अब्दुल गफूर ने तुरंत रस्सी काटी और उसे नीचे उतारकर बिस्तर पर रखा। लेकिन तब तक रियान की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद, गफूर ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।पुलिस मौत से जुड़ी परिस्थितियों और घटना से पहले हुई घटनाओं की जांच कर रही है।