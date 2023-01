Nepal Plane Crash: फ्लाइट में 5 भारतीय भी थे सवार, सामने आई यात्रियों की लिस्ट...लैंडिंग से चंद सेकंड पहले विमान क्रैश

नेशनल डेस्क: मध्य नेपाल के पोखरा क्षेत्र में रविवार को एक यात्री विमान क्रैश हो गया। आशंका जताई जा रही है कि इस विमान दुर्घटना में कोई यात्री जिंदा नहीं बचा है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। जानकारी सामने आई है कि क्रैश होने वाले विमान में 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की जानकारी मांगी है।

Grieved to hear about the tragic #YetiAirlines crash carrying 68 passengers from #Kathmandu to #Pokhara.

I extend my heartfelt condolences to those who lost their loved ones & I pray for the speedy recovery of those injured in the crash.#PokharaAirport #PlaneCrash pic.twitter.com/BR4V4Ybs7X — Parminddar S Brar (@PSBrarOfficial) January 15, 2023