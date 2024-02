आम किसानों पर आतंक का माहौल बनाया; संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, ऋण माफी और स्वामीनाथन आयोग के कार्यान्वयन सहित मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए "दिल्ली चलो" विरोध के हिस्से के रूप में, पंजाब के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर एकत्र हुए हैं। . हालाँकि, किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए गाज़ीपुर, शंभू और टिकरी सहित सभी सीमाओं पर बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए बड़ी सभाओं से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है।

किसानों का विरोध: अब तक की पल-पल की रिपोर्ट

-हरियाणा पुलिस ने सैकड़ों किसानों को जींद जिले में खनौरी सीमा के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारों का सहारा लिया।

-दूसरी ओर, हरियाणा के अंबाला में शंभू सीमा पर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद एक किसान घायल हो गया। बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश में किसानों की सुरक्षा बलों के जवानों के साथ झड़प भी हुई।

#WATCH | Police use water cannons to disperse the protesting farmers at the Haryana-Punjab Shambhu border. pic.twitter.com/TbdXCytCMX