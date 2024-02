क़तर से रिहा किए गए मौत की सज़ा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना के दिग्गजों ने पीएम मोदी को कहा- Thank You

नेशनल डेस्क: कथित जासूसी के आरोप में कतर में महीनों की कैद के बाद, कतर अदालत ने सोमवार को सभी आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को अपनी हिरासत में रिहा कर दिया, जिनमें से सात भारत लौट आए हैं।

विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा करने के कतर अदालत के फैसले का स्वागत किया और उनकी घर वापसी की सराहना की।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए डहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उनमें से आठ में से सात भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। ”

कतर जेल से रिहा हुए पूर्व नौसेना अधिकारियों में से एक का कहना है, 'पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए यहां खड़ा होना संभव नहीं था। और ये भारत सरकार के लगातार प्रयासों से हुआ भी.' भारत लौटकर रिहा हुए एक अन्य नौसेना अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने देश में वापस आने के लिए लगभग 18 महीने इंतजार किया और उन्हें रिहा कराने के प्रयासों और कूटनीति के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "हम भारत सरकार द्वारा किए गए हर प्रयास के लिए तहे दिल से आभारी हैं और यह दिन उन प्रयासों के बिना संभव नहीं होता।"



