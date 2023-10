दलाई लामा से मिलने मैक्लोडगंज पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम

नेशनल डेस्क: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने मंगलवार को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मैक्लोडगंज स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। शनिवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम में ब्लैककैप्स का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की टीम दलाई लामा से मिलने पहुंची.

दलाई लामा ने कीवी टीम के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की और एक्स पर लिखा, "एचएचडीएल 24 अक्टूबर, 2023 को धर्मशाला, एचपी, भारत में अपने आवास पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और उनके परिवारों के साथ बैठक की।"

कीवी टीम पहले ही एचपीसीए स्टेडियम के खूबसूरत दृश्यों का अनुभव कर चुकी है, जब वे भारत के खिलाफ आमने-सामने थे, लेकिन चूक गए क्योंकि विराट कोहली के मास्टरक्लास ने भारत को एक आरामदायक जीत दिलाई और अपना अजेय क्रम बरकरार रखा।

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के पांच विकेट और 'चेस मास्टर' विराट कोहली की एक और बल्लेबाजी मास्टरक्लास ने भारत को टेबल-टॉपर्स पर चार विकेट से जीत दिलाई। इस जीत से भारत ने आईसीसी प्रतियोगिताओं में कीवी टीम से 20 साल से चली आ रही हार का सिलसिला तोड़ दिया।

HHDL meeting with players and their families of the New Zealand cricket team at his residence in Dharamsala, HP, India on October 24, 2023. Photo by Tenzin pic.twitter.com/laKILNpAqo