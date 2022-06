नितिन गडकरी ने किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का एलान, 105 घंटे 33 मिनट में बना डाली 75 किमी रोड़

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपने नाम एक बड़ी रिकाॅर्ड बना लिया है। दरअसल, NHAI ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किमी की सड़क बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज कर लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विट कर दी। नितिन गडकरी ने बताया कि 105 घंटे 33 मिनट में सिंगल लेन सड़क निर्माण कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है।

गडकरी ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनएच-53 के अमरावती-अकोला हिस्से पर सिंगल लेन में 75-किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का 105 घंटे 33 मिनट में निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। गडकरी ने सड़क और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट की तस्वीरें शेयर की हैं।

Celebrating the rich legacy of our nation with #AzadiKaAmrutMahotsav, under the leadership of Prime Minister Shri @narendramodi Ji @NHAI_Official successfully completed a Guinness World Record (@GWR)...