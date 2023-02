NIA ने आतंकी लखबीर सिंह उर्फ लंडा पर रखा 15 लाख रुपए का इनाम, कनाडा के अल्बर्टा में है छिपा

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने कनाडा में रह रहे आतंकी लखबीर सिंह संधू उर्फ ‘लांडा' की गिरफ्तारी के लिए उपयोगी सूचना देने वाले को 15 लाख रुपये का नकद इनाम देने की बुधवार को घोषणा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ‘लांडा' पंजाब में एक आतंकी मामले में वांछित है। एजेंसी के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘लखबीर सिंह संधू उर्फ ‘लांडा' की गिरफ्तारी के लिए उपयोगी सूचना देने वाले को 15 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई है।''

National Investigation Agency (NIA) today declared a cash reward of Rs 15 lakh against absconding terror accused Lakhbir Singh Sandhu alias Landa. A resident of Harike village in Punjab's Tarn Taran district, Landa is currently residing in Edmonton, Alberta, Canada. pic.twitter.com/hBQraympFO — ANI (@ANI) February 15, 2023