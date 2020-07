गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 11 मार्च को Covid-19 को महामारी घोषित किया था। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 1.42 करोड़ से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है जबकि इस महामारी से छह लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

