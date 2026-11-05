नितिन गडकरी ने 26 नवंबर को नई टोयोटा इनोवा फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च करने की घोषणा की

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि टोयोटा 26 नवंबर को इनोवा का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लॉन्च करेगी। यह E100 (लगभग शुद्ध इथेनॉल) और पेट्रोल-इथेनॉल के मिश्रण पर चलने में सक्षम होगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि टोयोटा 26 नवंबर को इनोवा का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लॉन्च करेगी। यह E100 (लगभग शुद्ध इथेनॉल) और पेट्रोल-इथेनॉल के मिश्रण पर चलने में सक्षम होगी। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित 'एनरिच 2026' (ENRich 2026) सम्मेलन में की गई।

फ्लेक्स-फ्यूल टोयोटा इनोवा

गडकरी ने बताया कि वह पिछले डेढ़ साल से टोयोटा की ओर से दी गई इनोवा फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस MPV में हाई-इथेनॉल ईंधन के लिए मॉडिफाई किया गया पेट्रोल इंजन और टोयोटा का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम होने की उम्मीद है, जिससे कम स्पीड पर यह केवल इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकेगी। टोयोटा ने अगस्त 2023 में पहली बार इनोवा हाइक्रॉस (Innova HyCross) पर आधारित एक इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप पेश किया था। उस समय, कंपनी और सरकार ने कहा था कि कमर्शियल वर्ज़न लाने से पहले और अधिक टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट: डिजाइन और इंटीरियर

टोयोटा ने पुष्टि की है कि अपडेटेड इनोवा हाइक्रॉस को 26 नवंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। 2022 में बाज़ार में आने के बाद से, यह इस MPV का पहला बड़ा अपडेट होगा। इस फेसलिफ्ट में नई डिज़ाइन वाली फ्रंट ग्रिल, ज़्यादा स्लीक हेडलैम्प्स, अपडेटेड बंपर और नए टेल लैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। इन बदलावों से यह MPV अपने पुराने मॉडल के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक और स्लीक दिखेगी। हालाँकि, इन बदलावों की पुष्टि कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही हो पाएगी। गाड़ी के अंदर, मौजूदा 10.1-इंच टचस्क्रीन की जगह 12.3-इंच की टचस्क्रीन मिल सकती है। साथ ही, एनालॉग डायल की जगह 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सेंट्रल MID (मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले) भी दिया जा सकता है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट: पावरट्रेन

इस फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव फ्लेक्स-फ्यूल को सपोर्ट करने वाला पावरट्रेन होगा। इसमें संभवतः 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर, नेचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा, जिसे फ्लेक्स-फ्यूल के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी बदलावों के साथ अपडेट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि ईंधन के खर्च को कम करने में इथेनॉल काफी कारगर साबित होगा। फिलहाल, फ्लेक्स-फ्यूल इनोवा भारत में इथेनॉल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अभी भारतीय कार बाजार में केवल मारुति सुजुकी वैगनआर ही ऐसी कार है जो E100 ईंधन पर चल सकती है। वहीं, दोपहिया वाहनों की बात करें तो बाजार में सुजुकी जिक्सर, हीरो स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स जैसे विकल्प मौजूद हैं।