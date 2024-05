इंडिया को कोई रोक नहीं सकता, जब अटल सेतु पर फिदा हो गईं रश्मिका मंदाना

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह मुंबई के परिवहन नेटवर्क के लिए गेम-चेंजर की तरह है। अब 'पुष्पा 2' एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने इस बारे में बात की है और कहा है कि ''भारत कहीं नहीं रुक रहा है।'' मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) अटल सेतु के बारे में एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "दो घंटे की यात्रा 20 मिनट में पूरी की जा सकती है। आप इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे! किसने सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा यह संभव होता। आज नवी मुंबई से मुंबई तक, गोवा से मुंबई तक और बेंगलुरु से मुंबई तक, जब सभी यात्राएं इतनी आसानी से और इतने अद्भुत बुनियादी ढांचे के साथ की गईं!



इस परियोजना में लगभग 22 किमी लंबा 6-स्तरीय (3+3-लेन, 2 आपातकालीन लेन) पुल शामिल है जो मुंबई शहर में शिवडी और मुख्य भूमि पर न्हावा को जोड़ता है। यह लिंक मुंबई में सेवरी और नवी मुंबई छोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 4बी पर शिवाजी नगर, जस्सी और चिरले में इंटरचेंज की सुविधा प्रदान करेगा। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है और जिन मछुआरों की आजीविका परियोजना के कार्यान्वयन से प्रभावित हुई है, उन्हें सरकारी नीतियों के अनुसार मुआवजा दिया गया है।

