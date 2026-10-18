नूडल्स नहीं, बल्कि ये था मौत का असली कारण... ग्रेटर नोएडा के एक परिवार की मौत मामले में बड़ा खुलासा

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के नगला श्री पदम गांव में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। एक ही परिवार के पांच लोग अपने घर में मृत पाए गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के सामने आने पर पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि...

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के नगला श्री पदम गांव में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। एक ही परिवार के पांच लोग अपने घर में मृत पाए गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के सामने आने पर पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि परिवार की मौत फूड पॉइजनिंग (खाने में ज़हर) की वजह से हुई है।



दरअसल, परिवार ने बीती रात नूडल्स और चाय खाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी। हालांकि, जब शवों का पोस्टमार्टम किया गया, तो शरीर में ज़हर मिलने के संकेत मिले। मौत की असली और पुख्ता वजह जानने के लिए डॉक्टरों ने पांचों मृतकों के विसरा के नमूने सुरक्षित रखकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी कि यह आत्महत्या थी या किसी ने साजिश के तहत ज़हर दिया था।

प्रॉपर्टी विवाद और नया मोड़

रविवार को इस मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया, जब मृतकों में से एक महेश का एक वॉयस नोट सामने आया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि यह परिवार लंबे समय से संपत्ति के एक बड़े विवाद से जूझ रहा था। मरने से ठीक पहले महेश ने अपने मोबाइल फोन पर एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था।

वॉयस नोट में बहनों और बहनोई पर आरोप

इस वॉयस नोट में महेश ने अपनी इस हालत और परिवार की बर्बादी के लिए अपनी दो बहनों और एक बहनोई को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग अब पुलिस के लिए जांच की सबसे अहम कड़ी बन गई है।

पुलिस की कार्रवाई और हिरासत

शनिवार को मिले शवों में महेश, उनकी पत्नी ललिता और उनके तीन मासूम बच्चे शामिल थे। महेश के एक अन्य रिश्तेदार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों बहनों और बहनोई ने मिलकर महेश और उसके पूरे परिवार को लगातार बहुत परेशान किया था।

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों (दोनों बहनों और बहनोई) को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब वॉयस नोट, संपत्ति विवाद के कागजातों और इन सभी कड़ियों को जोड़कर गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस सामूहिक मौत के पीछे इन रिश्तेदारों की क्या और कितनी भूमिका रही है।