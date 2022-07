1-2 या 10 नहीं, ऑटो में बैठे थे 27 लोग...देखकर पुलिस भी रह गई हैरान, देखें Video

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कर लिया भाई। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से है। एक ऑटो रिक्शा वाले को पुलिस ने बीच रास्ते में रुकवाया तो अधिकारी भी हैरान रह गए। ऑटो रिक्शा में इतने लोग भरे हुए थे कि जब एक-एक करके वो बाहर आए तो पुलिस भी देखती रह गई।

#WATCH In this auto rickshaw of #Fatehpur, 27 people including the driver had gone to offer prayers for #Bakrid.



One by one the police counted twenty-seven people including children and brought them down.#UttarPradesh pic.twitter.com/CfjPotBsJ0 — KafirOphobia (@socialgreek1) July 10, 2022