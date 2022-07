सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देना गलत, CM केजरीवाल ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सिंगापुर जाने के लिए अनुमित नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि ‘वर्ल्ड सिटीज समिट' (डब्ल्यूसीएस) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें सिंगापुर की यात्रा करने की अनुमति देने से ‘इनकार करना' गलत है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अगले महीने होना है।



Delhi CM Arvind Kejriwal writes to PM Modi seeking permission to travel to Singapore to attend the World Cities Summit to present the 'Delhi model'.



In his letter, Kejriwal also states that he earlier wrote to the PM on June 7 seeking permission to travel to Singapore. pic.twitter.com/kAHYDHC3r9