अब महिला प्रोफेसर ने नोएडा की सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड पर बरसाए ताबड़तोड़ थप्पड़, देखें वीडियो

नोएडा: नोएडा के सेक्टर 121 स्थित क्लो काउंटी सोसाइटी के गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से एक महिला प्रोफेसर ने बदसलूकी की तथा उसे थप्पड़ भी जड़ दिए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर महिला प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है।

फेज-3 के थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि रविवार को सेक्टर 121 स्थित क्लो काऊंटी सोसाइटी के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड सचिन से उसी सोसायटी में रहने वाली महिला प्रोफेसर सुतापा दास ने गेट खोलने में देरी होने की बात पर बदसलूकी की तथा सुरक्षा गार्ड को ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए।

Another Video of #ThappadBaaz Women in #Noida, Security guard was slapped after a minor altercation, The slapping woman caught in #CCTV, Professor is a woman by Profession, #CleoCountySociety Case#VideoViral pic.twitter.com/SNgeW4GEeE — Anuj Tomar journalist (@THAKURANUJTOMAR) September 11, 2022