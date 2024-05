अब सरकारी अधिकारी का नाबालिग बेटा BMW कार से स्टंट करता दिखा, Video देख पुलिस ने लिया एक्शन

ठाणेः ठाणे के कल्याण में भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक नाबालिग द्वारा बोनट पर एक व्यक्ति को लिटाकर बीएमडब्ल्यू कार चलाने का वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित होने के बाद पुलिस ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले पर संज्ञान लेते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार नाबालिग बिना लाइसेंस कार चला रहा था। यह घटना पुणे में नाबालिग द्वारा पोर्श कार चलाने और दो आईटी पेशेवरों के कुचलने के बाद सामने आई है।

Watch: Mumbai Teen Drives Father's BMW On Busy Road With Man On Bonnet angry 😠 😡 👿 @MumbaiPolice pic.twitter.com/5B6vvcHJAN — 𓆩ᖇꫝ᧒𓆪👁ᶦ--WᎥtness𒆜 (@BitmanRaj) May 27, 2024