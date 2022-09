अब ऐसा दिखेगा नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, रेल मंत्रालय ने ट्वीटर पर शेयर किया डिजाइन

नेशनल डेस्क: रेल मंत्रालय इन दिनों भारतीय रेल की तस्वीर बदलने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में कई राज्यों के स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि यहां आने वाले यात्रियों को मॉल या एयरपोर्ट जैसा अहसास हो। इसी बीच रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के प्रस्तावित डिजाइन को साझा किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की प्रस्तावित डिजाइन की तस्वीरें इतनी लाजवाब है जो देखने में किसी अंतरराष्ट्रीय इमारत से कम नहीं लग रही है।

Marking a New Era: Proposed design of the to-be redeveloped New Delhi Railway Station (NDLS). pic.twitter.com/i2Fll1WG59