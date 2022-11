ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको 18 फीसदी GST के साथ चुकाने होंगे पैसे

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म 'ट्विटर' की कमान संभालते ही एलन मस्क ने कई बड़े ऐलान किए। एलन मस्क ने आते ही जहां सबसे पहले CEO पराग अग्रवाल को नौकरी से बाहर निकाला वहीं उसके बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा फैसला ट्विटर की वेरिफिकेशन फीस था जिसके बाद अब खबर सामने आई है कि ट्विटर की वेरिफिकेशन फीस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। IT सेवाओं (सॉफ्टवेयर) के लिए जीएसटी दर निर्धारित है।

दरअसल, सभी प्रकार के आईटी सॉफ्टवेयर आपूर्ति के लिए जीएसटी दर 18 फीसदी है। ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको पैसे चुकाने होंगे। बता दें कि इससे पहले ट्विटर के अधिगृहण के बाद एलन मस्क ने 8 डॉलर प्रति महीने वेरिफिकेशन फीस लगाने का फैसला किया है, हालांकि भारत में यह फीस थोड़ी कम हो सकती है।

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022