नेशनल डेस्कः देश की राजधानी दिल्ली हिंसा की आग में झुलस रही है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने दिल्ली में हिंसा का में विराट रूप धारण कर लिया है। इस हिंसा में अब तक करीब 22 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को हिंसा रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद डोभाल एक बार फिर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में डीसीप ऑफिस पहुंचे।



अजीत डोभाल ने आज सीलमपुर इलाके में डीसीपी ऑफिस जाने के बाद डोभाल फिर हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आज डोभाल ने मौजपुर, जाफराबाद, घोंडा का दौरा किया. वहीं इससे पहले भी जाफराबाद, सीलमपुर समेत नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों का डोभाल दौरा कर चुके हैं।



वहीं आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने कहा, 'स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. लोग संतुष्ट हैं। मुझे कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भरोसा है। पुलिस अपना काम कर रही है।

इस दौरान डोभाल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। लोगों से बातचीत करते हुए डोभाल ने कहा, 'प्रेम की भावना बनाकर रखिए। हमारा एक देश है। हम सबको मिलकर रहना है। देश को मिलकर आगे बढ़ाना है।

