नेशनल डेस्क: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के विरोध में गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन कर रही कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई तथा भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला सामने आया है। दोनों गुटों में बीच लाठी-डंडे चले तथा जमकर पथराव हुआ। इस दौरान दोनों गुटों के कई लोग घायल हो गए है।

The RSS was already an organized terrorist organization. Now the Modi government has full support the RSS goons. Therefore, people are being attacked and beaten on every street and street in India.#JNUTerrorAttack #JNUHiddenTruth pic.twitter.com/kNaHe4eOqA