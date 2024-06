ओडिशा: बालासोर में दो समूहों के बीच झड़प के बाद धारा 144 लागू, 30 गिरफ्तार

नेशनल डेस्क: ओडिशा पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक उत्सव के दौरान गोहत्या के आरोप में दो समुदायों के बीच झड़प के एक दिन बाद मंगलवार सुबह बालासोर में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद इंटरनेट निलंबित कर दिया गया।

