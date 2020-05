ओडिशा के कोनझार जिले में एक अनोखा सांप मिला जिसके दो सिर हैं और दोनों ही सक्रिय भी हैं। सोशल मीडिया पर इसदुर्लभ सांप का वीडियो IFS अधिकारी सुशांता नंदा ने ट्वीटर पर साझा किया है।

A rare wolf snake with two fully formed heads was rescued from a house in the Dehnkikote Forrest range of Keonjhar district in Odisha.

Later released in Forests. pic.twitter.com/7fE0eMciEB