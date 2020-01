मुंबई से भुवनेश्वर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ओडिशा में कटक के पास गुरुवार सुबह भारी कोहरे के बीच एक मालगाड़ी से टकरा गई जिससे यात्री रेलगाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए एवं तीन अन्य डिब्बे असंतुलित हो गए जिससे कम से कम 15 यात्री घायल हो गए। रेल अधिकारियों ने पहले बताया था कि हादसे में 25 यात

ओडिशा: मुंबई से भुवनेश्वर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ओडिशा में कटक के पास गुरुवार सुबह भारी कोहरे के बीच एक मालगाड़ी से टकरा गई जिससे यात्री रेलगाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए एवं तीन अन्य डिब्बे असंतुलित हो गए जिससे कम से कम 15 यात्री घायल हो गए। रेल अधिकारियों ने पहले बताया था कि हादसे में 25 यात्री घायल हुए हैं लेकिन बाद में घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 11 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायलों को कटक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सभी यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

TAIN NO.12879 LOKMANYA TILAK EXPRESS hit the gaurd van of a goods train. Accident occured between SALAGAON and NERGUNDI.Injured shifted to #Cuttack SCB medical. #Odisha pic.twitter.com/U66GxqnbvH