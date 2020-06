नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका में हुई अश्वेत की मौत के मामले में चिंता जाहिर करने वाली हस्तियों पर निशाना साधा।

श्रीनगर : नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका में हुई अश्वेत की मौत के मामले में चिंता जाहिर करने वाली हस्तियों पर निशाना साधा। उमर ने आरोप लगाया कि मिनीपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में चिंता जताने वाले पीड़ित भारतीयों के प्रति कथित रूप से उदासीन रवैया अपनाते हैं। उमर ने ट्वीट किया, ' उन सभी हस्तियों के लिए बेहद सम्मान जोकि हैशटेग ब्लैक-लाइव्स-मैटर के लिए ट्वीट कर रहे हैं। जब आप अमेरिकी जीवन के लिए ट्वीट करते हैं तो अपनी कायरता को सामने लाने का साहस करते हैं लेकिन भारतीय जीवन के लिए ट्वीट नहीं कर सकते।'

So much respect for all the celebrities tweeting #BLACK_LIVES_MATTER. It takes courage to bring your cowardice to the fore when you tweet for American lives but can’t tweet for Indian lives.