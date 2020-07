जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 1975 की आपातकालीन स्थिति को लेकर एक बार फिर तंज कसा है।

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 1975 की आपातकालीन स्थिति को लेकर एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग 1975 को लेकर बातें कर रहे हैं वो यह कैसे भूल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी वहीं हो रहा है। उमर इस संदर्भ में सोशल माइक्रो ब्लाग साइट टवीट्र पर टवीट् किया है। उमर ने अपने टवीट् में लिखा है, मेरे साथियों को अगस्त 2019 से गैरकानूनी तरीके से घरों में नजरबंद रखा है। उनकी आजादी को बिना समय गंवाए बहाल किया जाना चाहिये। जो 1975 की इमरजेंसी की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में उस स्थिति को नहीं दोहराना चाहिये।

My colleagues have been detained unlawfully in their homes since August, 2019 and their liberty must be restored without further loss of time. Those who criticise the Emergency of 1975 must ensure it is not repeated in Jammu and Kashmir https://t.co/8NnsUqXU9v