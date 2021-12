केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के 101 मामलों का पता चला है। सरकार ने कहा कि ओमीक्रोन स्वरूप यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में तेजी से फैल रहा है और लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की जरूरत है।

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के 101 मामलों का पता चला है। सरकार ने कहा कि ओमीक्रोन स्वरूप यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में तेजी से फैल रहा है और लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की जरूरत है। उसने कहा कि सामूहिक समारोहों और नए साल के जश्न को बड़े स्तर पर आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि पिछले 20 दिनों से कोविड संक्रमण के दैनिक मामले 10,000 से कम हैं, लेकिन ओमीक्रोन स्वरूप और अन्य देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है।

This is the time to avoid non-essential travel, mass gatherings and it is very important to observe low-intensity festivities: Dr. Balram Bhargava, DG ICMR on the emergence of Omicron variant of COVID19 pic.twitter.com/dk29MXM91f