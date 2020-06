दिल्ली मेडिकल असोसिएशन ने भी अपनी प्रतिकियां दी है। जिसके बाद केजरीवाल सरकार और मेडिकल असोसिएशन आमने- सामने आ गए हैं...

नई दिल्ली/डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से उछाल आ रहा है। यहां आए दिन 1000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) के लिए काफी चिंता की बात है। इस बीच दिल्ली के एक नामी सर गंगा राम अस्पताल (Sir Ganga Ram Hospital) में लापरवाही का मामला सामने आया। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के खिलाफ कोरोना टेस्ट से जुड़ी गाइडलाइन के उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज कराया है। अब इस मामले में दिल्ली मेडिकल असोसिएशन ने भी अपनी प्रतिकियां दी है। जिसके बाद केजरीवाल सरकार और मेडिकल असोसिएशन आमने- सामने आ गए हैं।

DMA ने केजरीवाल के कदमों का किया विरोध

दिल्ली मेडिकल असोसिएशन (Delhi Medical Association) ने इसे लेकर आवाज उठाई है और सरकार के कदमों का विरोध किया है। डीएमए ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कोरोना वायरस के मरीजों को भर्ती करने और उनका टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों को चेतावनी दे रहे हैं और अस्पतालों को धमका रहे हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही DMA ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर की भी निंदा की है।

Delhi Medical Association strongly condemns the way Delhi CM is warning the doctors & threatening hospitals about #COVID19 patients' admissions&tests. FIR on Sir Ganga Ram Hospital is highly condemnable and demoralizing for the whole medical fraternity: Delhi Medical Association pic.twitter.com/SsirANUdVC

— ANI (@ANI) June 7, 2020



डॉक्टरों के साथ व्यवहार अपमानित करने वाला

डीएमए अध्यक्ष की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस महामारी संकट के समय जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डालकर पिछले 2 महीनों से बिना थके दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं।

गंगा राम अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज

दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ कथित रूप से कोविड-19 (Covid19) के नियमन संबंधी मानकों का उल्लंघन करने के लिये मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार की शिकायत पर पुलिस ने यह प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ अधिकारी है। सर गंगाराम अस्पताल की ओर से इस मामले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।