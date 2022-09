एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स का शिकार बने राहुल गांधी, जानें क्या है पूरा मामला?

नेशनल डेस्कः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान से महंगाई को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इस दौरान वह एक ऐसी गलती कर बैठे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार फिर कांग्रेस नेता सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने सरकार पर हल्ला बोलते हुए 1 किलो आटे को लीटर में तौल दिया। फिर क्या था देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूजर्स ने राहुल गांधी के जमकर मजे लिए।



भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा कि आटा 22 रुपए लीटर, अध्यक्ष बनाओ इन्हें प्लीज़।

एक यूजर नदीम राम अली ने कहा कि आटा पहले 22 रुपये लीटर था अब 40 रुपये लीटर हैं ~ राहुल गांधी जी। आज से आटा किलो में नहीं लीटर में मिला करेगा।



अनुराग अवस्थी ने एक वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है। एक अन्य यूजर ने मीम्स शेयर किया है। चिनमोय माजी ने लिखा है कि आटा लीटर में मिलता है पहली बार पता चला है।

