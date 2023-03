दिल्ली से दोहा जाने वाली IndiGo flight में यात्री की मौत....पायलट ने कराची में करवाई इमरजेंसी लैंडिंग

नई दिल्ली: दिल्ली से दोहा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में आज एक यात्री की मौत हो गई। दरअसल,इंडिगो फ्लाइट 6E-1736 को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कराची डायवर्ट कर दिया गया था। एयरलाइन ने बताया है कि दुर्भाग्य से एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्री को एयरपोर्ट मेडिकल टीम ने मृत घोषित कर दिया।यह जानकारी एयरलाइन के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को दी है। इस मामले में अभी और जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मृतक यात्री नाइजीरिया का रहने वाला था।

Doha bound IndiGo flight diverted to Pakistan's Karachi due to a medical emergency onboard, says an airline official to ANI. pic.twitter.com/KuVJoIJmwm — ANI (@ANI) March 13, 2023