योग दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले, स्वस्थ नागरिक ही कर सकते हैं विकसित राष्ट्र का निर्माण

नेशनल डेस्क: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के पास आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से देश के विकास में योगदान देने के लिए स्वस्थ रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, स्वस्थ रहने की इस प्राचीन विधा के फायदों को रेखांकित करते हुए मांडविया ने कहा कि एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नागरिकों का स्वस्थ होना जरूरी है।



Gujarat | Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya performs Yoga at the Statue of Unity in Kevadiya pic.twitter.com/hWfJ1k5M3H