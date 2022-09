'महिलाएं सिर पर कपड़ा पहन रही हैं, दिमाग पर नहीं' ओवैसी ने शृंगार गौरी पर कोर्ट के फैसले को भी बताया गलत

नेशनल डेस्क: वाराणसी में ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले में सुनवाई को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बहुत ही गलत फैसला है। वहीं ओवैसी ने इस दौरान हिजाब विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।



जयपुर में हिजाब विवाद पर ओवैसी ने कहा कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और संस्कृति पर हमारा अधिकार है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं, तो इसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। यह महिलाओं का अपना अधिकार है. महिलाएं सिर पर कपड़ा पहन रही हैं, दिमाग पर नहीं. उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाले को रोकना नहीं चाहिए।

#WATCH | Rajasthan: Speaking on the #GyanvapiVerdict, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "This judgement is a setback & is against the Places of Worship Act, 1991. It'll open up further such affairs & may create destabilizing effects... UP govt exchanged properties with Muslims." pic.twitter.com/9PdZVjnUYL