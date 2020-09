नेपाल की तरह चीन के उकसावे में आकर भारत को बार-बार हेंकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच ...

इस्लामाबादः नेपाल की तरह चीन के उकसावे में आकर पाकिस्तान भी भारत को बार-बार हेंकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच जंग जैसे हालात के चलते ड्रैगन का 'आयरन ब्रदर' पाकिस्‍तान 'टू फ्रंट वॉर' की तैयारी मे लगा है। भारत-चीन तनाव के बीच पाकिस्‍तानी के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुधवार को पंजाब प्रांत में स्थित फील्‍ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। इस दौरान उन्‍होंने चीन के तीसरे पीढ़ी के मेन बैटल टैंक VT-4 के प्रदर्शन का जायजा लिया।

#COAS visited Field Firing Ranges near Jhelum today to witness demonstration of state of the art, Chinese origin third generation Main Battle Tank VT-4. This potent war fighting machine will be employed in offensive role by strike formations after induction (1/5) pic.twitter.com/csQv54XVDj