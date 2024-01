इस्‍लामाबाद: भारत के नए डिफेंस स‍िस्‍टम से घबराया पाकिस्‍तान एक बार फिर चीन की शरण में है। भारत के एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट योजना और S-400 डिफेंस स‍िस्‍टम के ऐलान के बाद पाकिस्‍तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने निकट भविष्‍य में चीन से जे-31 स्‍टील्‍थ फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया है। असीम मुनीर ने पाकिस्‍तानी वायुसेना की एक परेड में चीन के जे-10 फाइटर जेट की उड़ान देखी।व‍िशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने J-31 फाइटर जेट को अमेरिका के पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-22 औरF-35 की नकल करके बनाया है।

🇵🇰 PAKISTAN'S STEALTH JET | CHINESE J-31 DEAL SEALED



Pakistan secures game-changing J-31 stealth jets from China, vaulting into advanced warfare league.



Pakistan will be the first in the region to deploy sophisticated stealth capabilities, overtaking India's HAL AMCA still in… pic.twitter.com/pLDtv2b8oD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2024