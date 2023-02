मैं ऐसे भारत में पला-बढ़ा हूं...परवेज़ मुशर्रफ़ के निधन पर शोक जताने पर हुई आलोचना पर शशि थरूर का आय जवाब

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ के निधन पर शोक जताना शशि थरूर को उस समय भारी पड़ गया जब बीजेपी द्वारा उन्हें ट्रोल किया गया वहीं अब इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्विट कर जवाब दिया है।

शशि थरूर ने कड़ी आलोचना का जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा है कि मैं एक ऐसे भारत में पला-बढ़ा हूं, जहां लोगों के मरने पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उनके बारे में दयालुता से बात करें. परवेज़ मुशर्रफ़ एक कट्टर दुश्मन थे, कारगिल के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने अपने हित में, 2002-7 में भारत के साथ शांति के लिए काम किया. वह कोई मित्र नहीं थे लेकिन उन्होंने शांति में रणनीतिक लाभ देखा, जैसा कि हमने किया।



I was raised in an India where you are expected to speak kindly of people when they die. Musharraf was an implacable enemy &was responsible for Kargil but he did work for peace w/India, in his own interest, 2002-7. He was no friend but he saw strategic benefit in peace,as did we. — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 5, 2023