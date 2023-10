पाकिस्तान की फील्डिंग का फिर उड़ा मजाक, शाहीन के हाथ से निकली गेंद, मैच भी गया

नेशनल डेस्कः अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सोमवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में विश्वकप का 22वां मुकाबला खेला गया। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर आईसीसी के टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर किया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकिटों से मात दी। मैच के दौरान पाकिस्तान की फील्डिंग का एक बार फिर खराब प्रदर्शन देखने को मिला। अब सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं।



सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मे देख सकते हैं कि शादाब खान की गेंद पर गुरुवाज ने लेग साइड में एक शॉट खेला। गेंद को पकड़ने के लिए शाहीन अफरीदी को दूसरी साइड से लंबी दौड़ लगानी पड़ी। शाहीन गेंद को आराम से रोक सकते थे। लेकिन वह गेंद को रोकने में नाकाम रहे और अफगानिस्तान को चार रन मिले। सिर्फ अकेले शाहीन अफरीदी ही नहीं पाकिस्तान के अन्य खिलाड़ियों ने भी मैदान पर खराब फील्डिंग की। इस पर कप्तान बाबर आजम काफी खफा नजर आए और खराब फिल्डिंग के लिए खिलाड़ियों पर खीज निकालते नजर आए।

Ha ha ha ha .. Pakistan fielding is my god. While the world is getting better the Pakistan fielding is taking me back to the 90s. Shaheen Shah Afridi this time. But even the inner fielding has been really bad. Afghanistan is coasting here #AFGvsPAK #PAKvsAFG pic.twitter.com/66JwOecTCj — Aadit Kapadia (@ask0704) October 23, 2023