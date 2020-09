जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ‘नापाक’ हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब सीमा पार से पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के पार से रात में ड्रोन भेज रहा है। इन ड्रोन के जरिए जम्मू-कश्मीर में AK-47 जैसे...

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ‘नापाक’ हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब सीमा पार से पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के पार से रात में ड्रोन भेज रहा है। इन ड्रोन के जरिए जम्मू-कश्मीर में AK-47 जैसे हथियार गिराए जा रहे हैं।

The arms and ammunition airdropped by a Pakistani drone in a village in Akhnoor region, Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/1fiDeW30Jc