बॉयफ्रेंड से लड़ाई के बाद टाॅपलेस होकर होटल से बाहर निकली ब्रिटनी स्पीयर्स, एम्बुलेंस को बुलाया गया

इंटरनेशनल डेस्क: ब्रिटनी स्पीयर्स लॉस एंजिल्स में चेटो मारमोंट से कंबल लपेटकर और सीने पर तकिया रखकर बाहर निकलने की खबरें वायरल होने के बाद चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि उनका टखना मुड़ गया है। पैरामेडिक्स को बुलाया गया और उसे नंगे पैर होटल से बाहर निकाला गया। कई अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों का दावा है कि उसका अपने प्रेमी, पॉल रिचर्ड सोलिज़ के साथ तीव्र झगड़ा हुआ था, और अपने सुइट के हॉलवे में नियंत्रण से बाहर चिल्लाने लगी थी। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है।

सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आईं, जिसमें 42 वर्षीय ब्रिटनी को बिना टॉप के परेशान देखा गया। कुछ रिपोर्टों से पता चला कि लड़ाई के बाद वह मानसिक रूप से टूट गई थी। हालाँकि, ब्रिटनी ने इंस्टाग्राम पर इन रिपोर्टों का खंडन करते हुए इन्हें 'फर्जी खबर' बताया। ब्रिटनी ने बताया कि पैरामेडिक्स इसलिए आए क्योंकि उसका टखना मुड़ गया था, और उनके आने से उसे परेशान महसूस हुआ। उ ।

रिपोर्ट में दावा किया है कि झगड़े के दौरान स्पीयर्स के पैर में चोट लगी होगी। हालाँकि, वह एम्बुलेंस में नहीं बैठी और सोलिज़ के साथ चली गई। इंस्टाग्राम पर एक नोट में स्पीयर्स ने लिखा, "सिर्फ लोगों को यह बताने के लिए...खबर फर्जी है!!! मैं इस समय लोगों का सम्मान चाहता हूं कि वे समझें कि मैं हर दिन मजबूत हो रही हूं!!!" एक अन्य पोस्ट में उन्होंने अपने सूजे हुए टखने का वीडियो शेयर किया और लिखा कि 'इसमें उनकी मां भी शामिल थीं।' उसने यह भी बताया कि वह 'उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती।'

UPDATE: Paramedics were called because Britney Spears injured her leg, not because she was having a breakdown. #JusticeForBritney pic.twitter.com/YcmNFVGWbP