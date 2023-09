चलती ट्रेन में 'रेलवे कर्मचारी' की इस हरकत को देख लोग भड़क गए, वायरल वीडियो

नेशनल डेस्क: आए दिन ट्रेन में सफर करने के दौरान लोग खाने-पीने का पूरा इंतजाम करके रखते हैं। लोग अक्सर घरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखते है, लेकिन जब घर से बाहर निकलें तो काफी लापरवाही करते है। ऐसा ही एक वीडियो चलती ट्रेन में देखने को मिला है, जहां लोग गंदगी फैला कर खुद चले जाते है। स्टेशन आया नहीं कि खाली बोतल, बिस्कुट-चिप्स का पैकेट सब अस्त-व्यस्त इधर-उधर फैला देते है।



अगर किसी चीज का ध्यान रहता है तो वो है अपने बैग्स। जल्दबाजी में किसी को सफाई की नहीं पड़ी होती है। ऐसे में कर्मचारियों को एक-एक कोच का कचरा इकट्ठा करना पड़ता है। जिस वो बाद में किसी स्थान पर डंप करते हैं। लेकिन भैया... इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो अलग कहानी बयां कर रहा है। इसमें सफाई करने वाले व्यक्ति को चलती गाड़ी से कचरा नीचे फेंकते हुए देखा जा सकता है।

If you think it's just limited to few trains then you're wrong, Apart from few trains like Vande Bharat & Tejas, This practice is carried in every other train in India, Higher official are well aware about it but who cares?

Tagging More Accounts 👇

Retweet so that they listen pic.twitter.com/7GsXvBj03i — Saurabh • A Railfan 🇮🇳 (@trains_of_india) September 10, 2023