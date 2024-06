'जनता ने लगातार तीसरी बार NDA पर भरोसा जताया, यह ऐतिहासिक उपलब्धि', नतीजों पर PM मोदी का पहला बयान

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की लगातार तीसरी बार जीत को ऐतिहासिक पल बताया है और इसके लिये देश की जनता के प्रति आभार जताया। मोदी ने कहा है कि गठबंधन देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये नई ताकत से काम करेगा।

People have placed their faith in NDA, for a third consecutive time! This is a historical feat in India’s history.



