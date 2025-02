बाबा की नकल करना युवक को पड़ा भारी, पड़ा जोरदार तमाचा

नेशनल डेस्क: महाकुंभ में आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक एक बाबा की नकल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। युवक की नकल करने के बाद बाबा ने उसे ऐसा दंड दिया कि अब वह किसी की नकल करने का हौसला नहीं करेगा।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक कुंभ मेले के दौरान एक बाबा की वेशभूषा और उनके चलने के अंदाज की हूबहू नकल करता है। युवक अपनी मजाकिया नकल से कुछ हंसी मचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा इसे गलत समझते हैं और गुस्से में युवक को पकड़कर कूट डालते हैं। वीडियो में बाबा की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया।



जब युवक ने बाबा की नकल की तो बाबा का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो में साफ दिखता है कि बाबा ने युवक को नकल करने पर सख्त सजा दी। वह उसे पकड़कर पीटने लगते हैं, जिससे युवक दर्द से कराहता हुआ दिखता है। यह दृश्य मेला में मौजूद लोगों के लिए चौंकाने वाला था। बाद में, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी।



FAFO (Bro tried to Copy baba and got a well deserved slap) pic.twitter.com/90o7tL79r2