बेंगलुरु के PG में रह रही 24 साल की लड़की की बॉयफ्रेंड ने की हत्या, सामने आया CCTV फुटेज

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु के कोरमंगला के एक पीजी हॉस्टल में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जिसका एक डरावना वीडियो सामने आया है। 3 दिन पहले 24 वर्षीय महिला कृति कुमारी की बुधवार को उसके पीजी आवास में बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिसका अब सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है, जिससे घटना के बारे में अधिक जानकारी मिलती है।

मूल रूप से बिहार की रहने वाली कुमारी बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करती थीं। यह हमला कोरमंगला वीआर लेआउट पीजी में मंगलवार रात 11.10 से 11.30 बजे के बीच हुआ। पुलिस का मानना ​​है कि चाकू से लैस हमलावर रात करीब 11.10 बजे परिसर में दाखिल हुआ। हत्या तीसरी मंजिल पर एक कमरे के पास हुई, जहां कुमारी की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया का युवती की हत्या करने वाला आरोपी उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है।

This happened in a PG hostel in Koramangala, Bengaluru 3 days ago

The killer has not been caught yet

He brutally killed Kriti Kumari by slitting her neck which was caught in CCTV camera but police haven’t caught him yet. This is how Law and order has deteriorated in our city… pic.twitter.com/vMO1SZykGv — Swathi Bellam (@BellamSwathi) July 26, 2024