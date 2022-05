विवादों में आया Amazon! 28 फीसदी डिस्काउंट के बाद 26 हजार में बिक रही है प्लास्टीक की बाल्टी, यूजर्स हुए परेशान

नेशनल डेस्क: Online Shopping करने वालों के लिए मज़ेदार खबर सामने आई है। दरअसल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन पर इन दिनों एक प्लास्टीक की बाल्टी 26 हजार में बिक रही हैं। जी हां, Amazon 26 हजार में एक प्लास्टीक की बाल्टी बेची जा रही हैं इतना ही नहीं इसके साथ एक ऑफर भी दिया जा रहा है। ऑफर यह है कि पहले इस बाल्टी की कीमत करीब 35 हजार थी, लेकिन 28 फीसदी डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत 26 हजार हुई है।



