नई दिल्लीः पाकिस्तान के पंजाबा प्रांत में शुक्रवार को एक मिनी बस और ट्रेन में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें करीब 29 लोगों की जान चली गई। मृतकों में अधिकतर सिख श्रद्धालु थे। पाकिस्तान में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, “पाकिस्तान में सिख तीर्थयात्रियों के दुखद निधन से पीड़ा हुई। दुख की इस घड़ी में मेरे संवेदनाएं उनके परिवारों और दोस्तों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल हुए तीर्थयात्री जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।

Pained by the tragic demise of Sikh pilgrims in Pakistan. My thoughts are with their families and friends in this hour of grief.



I pray that those pilgrims injured recover at the earliest.