अरुणाचल प्रदेश: PM ने पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का किया उद्घाटन, 600 मेगावाट की कामेंग पनबिजली परियोजना भी देश को समर्पित की

ईटानगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। होलोंगी स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डा इस पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्य में संपर्क, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। हवाई अड्डे की आधारशिला मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी।

A new dawn of development for the Northeast! Launching connectivity & energy infrastructure projects in Arunachal Pradesh. https://t.co/kmPtgspIwr — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2022