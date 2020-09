प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करने वाले गैर लाभकारी संगठन अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी फोरम (USISPF) के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो...

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करने वाले गैर लाभकारी संगठन अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी फोरम (USISPF) के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा, ''वर्तमान स्थिति एक नई मानसिकता की मांग करती है। एक मानसिकता जिसका दृष्टिकोण विकास के लिए मानव केंद्रित हो।



भारत पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल और फेस कवर करने को एक हेल्थ मेज़र की तरह लिया। हमने सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए थे। कोरोनावायरस महामारी के दौरान हमने कोविड-19 टेस्टिंग की क्षमता, आईसीयू, पीपीई किट जैसे जरूरी चिकित्सीय संसाधनों को अवसर में बदला. हमें अपनी क्षमता निर्माण पर जोर बनाए रखना होगा।''

Pandemic has shown world that decision on developing global supply chains should be based not only on costs. They should also be based on trust. Along with affordability of geography, companies are now looking for reliability&policy stability. India has all of these qualities: PM https://t.co/mxlJIn1q3M