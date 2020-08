प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ओणम पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सोमवार कहा कि यह एक अनोखा त्योहार है जिसमें समरसता का उत्सव मनाया जाता है। ओणम दक्षिण भारत के राज्य केरल का एक प्रमुख त्योहार है। यह केरल का एक राजकीय पर्व भी है...

Greetings on Onam. This is a unique festival, which celebrates harmony. It is also an occasion to express gratitude to our hardworking farmers. May everyone be blessed with joy and best health. pic.twitter.com/4pjpGRKk6Q