PM मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए देशवासियों से की अपील, X पर बदली प्रोफाइल फोटो

नेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो में बदलाव किया है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में भारतीय तिरंगे का चित्र लगाया और देशवासियों से भी अपील की है कि वे अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगे का प्रतीक शामिल करें ताकि तिरंगे के प्रति सम्मान और गर्व प्रकट किया जा सके। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, "स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही, चलिए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा अभियान को एक ऐतिहासिक जन आंदोलन में बदलें। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी मेरे साथ आकर हमारे तिरंगे का उत्सव मनाएं। अपनी तिरंगा सेल्फी को https://harghartiranga.com पर साझा करना न भूलें।"

As this year’s Independence Day approaches, let’s again make #HarGharTiranga a memorable mass movement. I am changing my profile picture and I urge you all to join me in celebrating our Tricolour by doing the same. And yes, do share your selfies on https://t.co/0CtV8SCePz — Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2024