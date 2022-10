पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को सराहा, कैबिनेट के इस फैसले को बताया महत्वपूर्ण

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि गुजरात में टूना-टेकरा, दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी देने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला महत्वपूर्ण है और यह बंदरगाह आधारित विकास और व्यापार का केंद्र बनने के भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। ज्ञात हो कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण आधार पर कांडला में कच्छ की खाड़ी में टूना टेकरा के निकट बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ (कंटेनर/तरल के अलावा) के विकास को मंजूरी दी है।



An important Cabinet decision, which will drive India's efforts of port-led development and becoming a hub for trade. This decision will also benefit many states which do not have access to the coastline. https://t.co/M3NpnkpKCC https://t.co/w6iL20v0Sg