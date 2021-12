आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जाने वाले समारोहों व कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक बुधवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जाने वाले समारोहों व कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक बुधवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, along with Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Chief Ministers of several states attend the Second meeting of the National Committee, of Azadi Ka Amrit Mahotsav.



(Source: PMO) pic.twitter.com/9xltU9M7Vt