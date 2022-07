‘गुरु पुर्णिमा' पर PM मोदी ने दी बधाई, बोले- उन सभी गुरुओं को नमन...जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया

नेेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘गुरु पूर्णिमा' के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और इसे मानव जाति को प्रेरित करने तथा मार्ग दिखाने वाले सभी अनुकरणीय शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘ गुरु पुर्णिमा की बधाई। यह उन सभी अनुकरणीय गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया, हमें मार्ग दिखाया और हमें जीवन के बारे में इतना कुछ सिखाया। हमारा समाज सीखने और ज्ञान अर्जित करने को अत्यधिक महत्व देता है। कामना करता हूं कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।'

Greetings on the sacred occasion of Ashadha Purnima. We recall the noble teachings of Lord Buddha and reiterate our commitment to realise his enlightened vision of a just and compassionate society. pic.twitter.com/tvB99Rp460