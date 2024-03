'अभियान लाखों युवाओं को नशे के जाल से मुक्त कराएगा', 'अश्वमेध यज्ञ' कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को युवाओं ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि नशे की लत से समाज और देश को भारी नुकसान होता है। विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में एक वीडियो संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ड्रग्स एक ऐसा खतरा है जिसे अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो जीवन नष्ट हो जाता है। उन्होंने उल्लेख किया कि केंद्र ने 15 अगस्त, 2020 को "नशा मुक्त भारत अभियान" शुरू किया था, जो अब तक लगभग 11 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है।



11 करोड़ लोग इस अभियान से जुड़ चुके

पीएम ने कहा, "नशा एक ऐसा खतरा है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। हमारी सरकार ने 3-4 साल पहले अखिल भारतीय नशामुक्ति अभियान शुरू किया था। अब तक 11 करोड़ लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। गायत्री परिवार भी इस अभियान से जुड़ा है।" इससे पहले पीएम मोदी को मुंबई में 21 फरवरी से 25 फरवरी तक होने वाले 'अश्वमेध यज्ञ' में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए गायत्री परिवार की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महत्वपूर्ण अभियान है जो लाखों युवाओं को नशे के जाल से मुक्त कराने में मदद करेगा।

#WATCH | In a video address at the Ashwamedha Yagya organized by World Gayatri Pariwar, PM Modi says, "Drugs is a menace that destroys lives if not controlled... Our government started a pan-India Deaddiction campaign 3-4 years ago... Till now, 11 crore people have joined this… pic.twitter.com/fyeqneic0B — ANI (@ANI) February 25, 2024